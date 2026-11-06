Explainer: मिडटर्म में ट्रम्प की हार से भारत में सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल, रूस से तेल आयात पर क्या होगा असर? 

वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में कमी आने से भारत को फायदा जरूर होगा, लेकिन रूस के खिलाफ अमेरिका द्वारा कड़े प्रतिबंध लगाने की आशंका नई दिल्ली के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केप्लर (Kpler) के टैंकर डेटा के अनुसार, सितंबर में भारत ने रूस से प्रतिदिन 1.9 मिलियन बैरल (bpd) कच्चा तेल आयात किया। यह उस महीने भारत के कुल तेल आयात का 35% से अधिक था। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान पश्चिमी एशियाई देशों से होने वाले तेल आयात में भी काफी सुधार देखने को मिला। इससे पहले के महीनों में रूस से आयात की मात्रा और भी अधिक थी। जुलाई में यह 2.8 मिलियन के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से भारत का तेल आयात तेजी से बढ़ा है। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद, पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली। इसके बाद, रूस ने तेल खरीदने के इच्छुक देशों को छूट देना शुरू कर दिया। भारतीय रिफाइनरियों ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया। नतीजतन, रूस जो पहले भारत को बहुत कम तेल आपूर्ति करता था, अब कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है और इसने पारंपरिक पश्चिमी एशियाई आपूर्तिकर्ताओं की जगह ले ली है।