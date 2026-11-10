वारिस पंजाब दे को राजनीतिक पार्टी की मान्यता देने पर ECI की आपत्ति, राष्ट्रीय अखंडता का दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसे 9 जुलाई 2026 को एक बेहद संवेदनशील इनपुट मिला था। इसमें आरोप लगाया गया था कि वारिस पंजाब दे की जड़ें अलगाववाद से जुड़ी हैं। संगठन की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था। इनपुट में संगठन की भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति निष्ठा को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए थे।