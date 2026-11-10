‘झूठी किताबें लिखना उनकी नैतिक मजबूरी है’: सिरसा का सोनिया गांधी पर ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को लेकर पलटवार

मनजिंदर सिंह सिरसा ने गांधी परिवार की किताबों को बताया इतिहास से छेड़छाड़, Photo - ANI
BJP vs Congress: दिल्ली के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में 1984 की घटनाओं (जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार भी शामिल है) के बारे में दिए गए विवरण को "झूठ" करार दिया। उन्होंने गांधी परिवार पर 'मगरमच्छ के आंसू' बहाने का आरोप लगाया और कहा कि "उनके हाथों पर हजारों लोगों का खून लगा है।"
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सिरसा ने किताब के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्रवाई के बाद इंदिरा गांधी ने दुख जताया था।
सिरसा ने कहा, 'सोनिया गांधी जी का यह बयान कि 1984 के सिख नरसंहार के बाद राजीव गांधी बहुत दुखी थे—यह सब झूठ है। अगर वह एक पत्नी के तौर पर अपना नैतिक फर्ज निभाने के लिए झूठ बोल रही हैं, तो वह अलग बात है। लेकिन यह सब राजीव गांधी के इशारे पर हुआ था… सोनिया गांधी सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात कर रही हैं, जबकि सच्चाई यह है कि राजीव गांधी ने उन्हीं लोगों को इनाम दिया, जिन्होंने सिखों का नरसंहार किया था।'
उन्होंने आगे कहा, उन्हें (इंदिरा गांधी को) कोई दुख नहीं था। उन्होंने बहुत सोच-समझकर सिखों के पवित्र स्थल, श्री दरबार साहिब को नुकसान पहुंचाने का काम किया… अब इन झूठे आंसुओं से प्रायश्चित नहीं हो सकता। उनके हाथों पर हजारों लोगों का खून लगा है। खून के वे धब्बे कभी नहीं मिट सकते। ऐसी झूठी किताबें लिखना उनके परिवार की नैतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन पूरा देश सच जानता है।
राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू ने भी इन घटनाओं को "इतिहास का एक काला अध्याय" बताया, जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने बताया कि किताब में लिखा है कि दरबार साहिब में हुई तबाही की तस्वीरें देखकर इंदिरा गांधी को पछतावा हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सवाल किया, "लेकिन उस तबाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?
कांग्रेस ने आज तक कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।" "क्या यह पछतावा वास्तव में सिखों के साथ हुए अन्याय को लेकर था, या फिर यह सिर्फ एक ऐसे राजनीतिक फैसले के बारे में था जो गलत साबित हुआ? अगर सिखों के प्रति सचमुच कोई सहानुभूति और चिंता थी… तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिखों का सुनियोजित नरसंहार क्यों किया गया? हत्याओं से पहले उनके घरों की पहचान करके उन पर निशान क्यों लगाए गए? और कांग्रेस पार्टी ने इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को अब तक क्यों बचाया है?" संधू ने कहा।
यह संस्मरण मंगलवार को बिक्री के लिए आया और इसने एक तीखा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर नेहरू-गांधी परिवार के रिकॉर्ड को 'साफ-सुथरा' दिखाने (यानी गलतियों पर पर्दा डालने) का आरोप लगाया है, जबकि 'आप' (AAP) ने 1984 के बारे में उनकी टिप्पणी को "एक राजनीतिक बयान" करार दिया है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और राजीव शुक्ला ने इस किताब का बचाव किया है और बीजेपी से आग्रह किया है कि वे इसे पढ़ें और इसे कोई "राजनीतिक रंग" न दें।
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