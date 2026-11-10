‘झूठी किताबें लिखना उनकी नैतिक मजबूरी है’: सिरसा का सोनिया गांधी पर ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ को लेकर पलटवार

कांग्रेस ने आज तक कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है।" "क्या यह पछतावा वास्तव में सिखों के साथ हुए अन्याय को लेकर था, या फिर यह सिर्फ एक ऐसे राजनीतिक फैसले के बारे में था जो गलत साबित हुआ? अगर सिखों के प्रति सचमुच कोई सहानुभूति और चिंता थी… तो इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिखों का सुनियोजित नरसंहार क्यों किया गया? हत्याओं से पहले उनके घरों की पहचान करके उन पर निशान क्यों लगाए गए? और कांग्रेस पार्टी ने इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार लोगों को अब तक क्यों बचाया है?" संधू ने कहा।