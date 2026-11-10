अमरीका में चुनावी नतीजों से चीन के साथ बदल सकते हैं व्यापारिक रिश्ते, क्या किसानों को होगा फायदा?

ऐसे में अब रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन अमेरिकी सोयाबीन पर शुल्क कम कर सकता है। वहीं, चीन ने 28 सितंबर को अनाज, सोयाबीन के उत्पादों और एनिमल प्रोटीन के लिए व्यापक टैरिफ कटौती की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की थी। हालांकि, इसमें कमर्शियल सोयाबीन को शामिल नहीं किया गया था। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच सितंबर में हुई द्विपक्षीय चर्चा की गई थी।