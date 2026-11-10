तमिलनाडु में दीपावली पर 15 हत्याओं से मचा हड़कंप, मुख्यमंत्री विजय ने बुलाई बैठक, पुलिस ने 222 को पकड़ा

Crime News: तमिलनाडु में दीपावली और उसके अगले दिन हुईं 15 हत्यायों की घटनाओं के बाद चेन्नई पुलिस ने व्यापक अपराध निरोधक अभियान चलाया है। पुलिस आयुक्त डॉ. अमलराज के निर्देश पर सोमवार को शहर भर में सघन तलाशी और जांच अभियान चलाकर 222 संदिग्ध एवं हिस्ट्रीशीटरों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उपायुक्तों की निगरानी में सभी पुलिस जिलों में निरीक्षकों के नेतृत्व में यह विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए 222 लोगों में 185 के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।