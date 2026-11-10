मेनका की रुखी बातों पर सोनिया का रिएक्शन: किताब में बताया कब रहती थीं खामोश, कब देती थीं जवाब

सोनिया गांधी (ANI)
Sonia Gandhi memoir: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की नई किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' आज रिलीज हो गई है। इसमें उन्होंने गांधी परिवार की 'छोटी बहू' मेनका गांधी के घर में आने और फिर दोनों के रिश्तों में आई कड़वाहट का जिक्र किया है।
सोनिया ने लिखा है कि 1973 के आखिर में संजय गांधी की मुलाकात मेनका आनंद से कराई गई। वे एक "खूबसूरत और चुलबुली लड़की" थीं, जो संजय से 10 साल छोटी थीं और तब तक नाबालिग थीं। एक साल के भीतर दोनों की शादी हो गई और 18 साल की मेनका गांधी परिवार की सदस्य बन गईं।
सोनिया के मुताबिक, मेनका खुशमिजाज, बातूनी और जोश से भरी लड़की थीं। घर में एक छोटी देवरानी का आना शुरुआत में उन्हें ताजगी भरा लगा। वे लिखती हैं कि कई बार इंदिरा गांधी की करीबी "एमी आंटी" के कमरे से मेनका की हंसी सुनाई देती थी। वे वहां पहुंचकर पूछतीं कि किस बात पर इतनी हंसी हो रही है और फिर वहीं बैठकर मेनका की दोस्तों या किसी किताब के बारे में बातें सुनने लगतीं। सोनिया की बेटी प्रियंका भी अक्सर अपनी चाची मेनका के कमरे में मिलती थीं, जहां वे उनकी सुनाई कहानियों में खोई रहती थीं।
सोनिया ने लिखा है कि धीरे-धीरे घर का माहौल बदलने लगा और छोटी-छोटी बातों पर खटपट शुरू हो गई। इसकी शुरुआत इस बात से हुई कि घर के दोनों बहुओं को कैसे पुकारा जाए। बड़ी बहू होने के नाते सोनिया को घर का स्टाफ बहूरानी कहता था, जबकि संजय गांधी की पत्नी होने के नाते मेनका को 'छोटी बहू' कहकर बुलाया जाता था।
सोनिया गांधी का कहना है कि, वे दोनों को घर की 'बराबर की बेटियां' मानती थीं, लेकिन मेनका ने शायद इसे अपना दर्जा कम करने की तरह देखा। आगे चलकर यही दूरियां बढ़ती गईं और संजय गांधी की विधवा मेनका ने घर छोड़ दिया।
सोनिया गांधी ने याद करते हुए लिखा है कि जब मेनका रुखे ढंग से बात करती थीं, तो वे ज्यादातर घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप रह जाती थीं। लेकिन जब उन्हें लगता कि बात हद से आगे बढ़ गई है, तो वे चुप नहीं रहती थीं और तीखे लहजे में जवाब दे देती थीं।
सोनिया गांधी मुताबिक, संजय गांधी और मेनका के बीच के मतभेद अब उनके बेडरूम की चारदीवारी से बाहर आने लगे थे। दोनों के बीच बहस 'पहले से ज्यादा शोरगुल वाली और गरम' होती चली गई।
सोनिया ने लिखा है कि नाराज होने पर मेनका ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करती थीं, जो घर में वर्जित थे। यह सब वे सास इंदिरा गांधी के सामने भी बोल देती थीं। इससे संजय शर्मिंदा होते थे और बाकी लोग हैरान रह जाते थे। हालांकि सोनिया ने मेनका के प्रति थोड़ी नरमी भी दिखाई है। उन्होंने लिखा कि संयुक्त परिवार में रहना एक ऐसी युवा लड़की के लिए आसान नहीं रहा होगा, जो मिलनसार और खुले स्वभाव की थी।
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