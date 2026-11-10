मेनका की रुखी बातों पर सोनिया का रिएक्शन: किताब में बताया कब रहती थीं खामोश, कब देती थीं जवाब

सोनिया के मुताबिक, मेनका खुशमिजाज, बातूनी और जोश से भरी लड़की थीं। घर में एक छोटी देवरानी का आना शुरुआत में उन्हें ताजगी भरा लगा। वे लिखती हैं कि कई बार इंदिरा गांधी की करीबी "एमी आंटी" के कमरे से मेनका की हंसी सुनाई देती थी। वे वहां पहुंचकर पूछतीं कि किस बात पर इतनी हंसी हो रही है और फिर वहीं बैठकर मेनका की दोस्तों या किसी किताब के बारे में बातें सुनने लगतीं। सोनिया की बेटी प्रियंका भी अक्सर अपनी चाची मेनका के कमरे में मिलती थीं, जहां वे उनकी सुनाई कहानियों में खोई रहती थीं।