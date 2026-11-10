तमिलनाडु ग्रामीण विकास विभाग के मनी एक्सचेंज इंटरफेस पर साइबर सेंधमारी, 22.10 करोड़ का घोटाला

ग्रामीण विकास विभाग के बैंक खातों से बाईस करोड़ दस लाख रुपए की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मामले के उजागर होने के बाद विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, रामनाथपुरम जिले के मंडपम पंचायत संघ से 14 करोड़ रुपए, नागापट्टिनम पंचायत संघ से तीन करोड़ दस लाख रुपए तथा तिरुपुर जिले के धारापुरम पंचायत संघ से पांच करोड़ रुपए की राशि संदिग्ध तरीके से स्थानांतरित की गई। कुल नुकसान बाईस करोड़ दस लाख रुपए बताया जा रहा है।