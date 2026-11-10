महिला कलेक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप, क्या TVK विधायक पर होगी कार्रवाई? मंत्री राजमोहन ने दिया जांच का भरोसा

सांसद ने कहा कि अगर कोई महिला अपनी योग्यता, प्रतिभा और मेहनत से ऊंचाई छूती है, तब भी अगर समाज उसे केवल एक महिला या शरीर के रूप में देखता है, तो यह मानसिकता स्वीकार्य नहीं है। हम ऐसी सोच को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा राज्य में लगभग पचास प्रतिशत जिला कलक्टर महिलाएं हैं, जो मुख्यमंत्री की महिलाओं की मेहनत, प्रतिभा और प्रशासनिक क्षमता पर अटूट विश्वास को दर्शाता है।