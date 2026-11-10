10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

महिला कलेक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप, क्या TVK विधायक पर होगी कार्रवाई? मंत्री राजमोहन ने दिया जांच का भरोसा

तमिलनाडु में महिला कलेक्टर से कथित दुर्व्यवहार और आपत्तिजनक संदेश भेजने के मामले में टीवीके विधायक अरुल विघ्नेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंत्री राजमोहन ने निष्पक्ष जांच और आरोप साबित होने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं, कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

image

पीएस विजय राघमन

Updated: 10 Nov 2026, 4:43 PM IST

rajmohan

तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन (Photo-IANS)

Kallakurichi Collector Controversy: स्कूल शिक्षा मंत्री राजमोहन ने मंगलवार को कहा कि महिला कलेक्टर से कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी। सोशल मीडिया पर कल्लकुरिची से विधायक अरुल विघ्नेश द्वारा कलेक्टर को अनुचित संदेश भेजने की खबरें सामने आने के बाद यह विवाद शुरू हुआ।

मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में राज्य प्रशासन किसी भी तरह के उत्पीड़न के मामलों में शून्य सहिष्णुता नीति अपनाता है। उन्होंने स्पष्ट किया, हमारे मुख्यमंत्री के प्रशासन में किसी पर भी आरोप लगे तो निष्पक्ष जांच होगी और पक्षपात रहित कार्रवाई की जाएगी।

आरोप सही पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी

उन्होंने बताया- जैसे ही कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त होगी, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आरोप सही पाए जाने पर कड़ी सजा दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ जांच करेगा।

मंत्री राजमोहन ने दोहराया कि जांच बिना किसी भेदभाव के की जाएगी। राज्य सरकार सार्वजनिक सेवा में लगे अधिकारियों की गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा सरकार सभी आरोपों को गंभीरता से लेती है और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कानूनी कार्रवाई से परहेज नहीं किया जाएगा।

TVK विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि ने राज्य सरकार से मांग की है कि कल्लकुरिची जिला कलेक्टर के प्रति कथित अनुचित व्यवहार और आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोपों पर टीवीके विधायक के खिलाफ उचित जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से भी हस्तक्षेप की अपील की है।

ज्योतिमणि ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार विधायक ने महिला आइएएस अधिकारी को आपत्तिजनक संदेश भेजे और निजी मुलाकात के दौरान भी अनुचित व्यवहार किया। उन्होंने बताया कल्लकुरिची कलक्टर ने इस घटना को लेकर औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

राज्य में लगभग पचास प्रतिशत जिला कलेक्टर महिलाएं

सांसद ने कहा कि अगर कोई महिला अपनी योग्यता, प्रतिभा और मेहनत से ऊंचाई छूती है, तब भी अगर समाज उसे केवल एक महिला या शरीर के रूप में देखता है, तो यह मानसिकता स्वीकार्य नहीं है। हम ऐसी सोच को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा राज्य में लगभग पचास प्रतिशत जिला कलक्टर महिलाएं हैं, जो मुख्यमंत्री की महिलाओं की मेहनत, प्रतिभा और प्रशासनिक क्षमता पर अटूट विश्वास को दर्शाता है।

ज्योतिमणि के अनुसार, ऐसे आरोप सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि इस तरह के आचरण को शुरुआत में ही रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हों। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इस विषय में तत्काल दखल देने को कहा है।

ज्योतिमणि ने अपने बयान में कहा इन आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सांसद ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.