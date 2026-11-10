ईरान का बड़ा दावा, कहा- होर्मुज में अमेरिकी मदद वाला नेविगेशन सिस्टम नष्ट, तेल तस्करी पर लगी रोक

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव के बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी जहाजों की मदद के रहे नेविगेशन सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के एक नौसैनिक अधिकारी ने सरकारी टीवी चैनल IRIB को बताया कि ओमान के डिडामार द्वीप पर इन सिस्टम को नष्ट किए जाने के बाद, कल रात उस रास्ते से कोई जहाज नहीं गुजरा और इस इलाके से तेल की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है।