चीनी जासूसी विवाद में घिरे Nvidia CEO, एक दिन में गंवाए 7.4 अरब डॉलर, तलाक हुआ तो पत्नी को मिल सकती हैं आंधी संपत्ति

Jensen Huang Net Worth: दुनिया के बड़े अरबपतियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में हैं। एक महिला के साथ कथित रिश्ते और उसके चीन के लिए जासूसी करने के संदेह से जुड़ी खबरों के बीच उनकी संपत्ति को बड़ा झटका लगा है। फोर्ब्स के अनुसार, 9 नवंबर को कारोबार शुरू होने के शुरुआती आधे घंटे में ही हुआंग की दौलत 7.4 अरब डॉलर घट गई। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी दो पायदान नीचे आ गए। इस बीच उनकी 41 साल पुरानी शादी और अरबों डॉलर की संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।