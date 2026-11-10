चीनी जासूसी विवाद में घिरे Nvidia CEO, एक दिन में गंवाए 7.4 अरब डॉलर, तलाक हुआ तो पत्नी को मिल सकती हैं आंधी संपत्ति

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ उनकी पत्नी लोरी हुआंग (फोटो सोर्स-@tatthang)
Jensen Huang Net Worth: दुनिया के बड़े अरबपतियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में हैं। एक महिला के साथ कथित रिश्ते और उसके चीन के लिए जासूसी करने के संदेह से जुड़ी खबरों के बीच उनकी संपत्ति को बड़ा झटका लगा है। फोर्ब्स के अनुसार, 9 नवंबर को कारोबार शुरू होने के शुरुआती आधे घंटे में ही हुआंग की दौलत 7.4 अरब डॉलर घट गई। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी दो पायदान नीचे आ गए। इस बीच उनकी 41 साल पुरानी शादी और अरबों डॉलर की संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।
Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने पत्नी लोरी हुआंग के साथ बेवफाई करने की बात स्वीकार की है और पत्नी लोरी तथा बच्चों को तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी मांगी। चीन के लिए जासूसी के संदेह वाली एक महिला से उनके कथित संबंधों की खबरों के बीच यह मामला चर्चा में आ गया है। इसके बाद दोनों के तलाक की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि, तलाक की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
Nvidia के शेयरों में गिरावट का सीधा असर कंपनी के CEO जेनसन हुआंग की संपत्ति पर पड़ा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर को कारोबार के शुरुआती 30 मिनट में उनकी नेटवर्थ 7.4 अरब डॉलर कम होकर 154.7 अरब डॉलर रह गई। इसके साथ ही वह दुनिया के अमीरों की सूची में आठवें स्थान से फिसलकर दसवें स्थान पर पहुंच गए। इस दौरान बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वॉरेन बफेट और Oracle के सह-संस्थापक लैरी एलिसन उनसे आगे निकल गए। इससे पहले 6 नवंबर को ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स ने उनकी संपत्ति 150.9 अरब डॉलर आंकी थी।
इस विवाद के बीच जेनसन हुआंग की संपत्ति को लेकर एक और सवाल चर्चा में है। अगर भविष्य में उनका तलाक होता है, तो इतनी बड़ी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? जेनसन और लोरी हुआंग की शादी साल 1985 में हुई थी। दोनों की मुलाकात ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर दोनों दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक Nvidia के सफर का हिस्सा बनेंगे। साल 1993 में जेनसन ने Nvidia की सह-स्थापना की थी। लोरी भी उनके इस सफर में साथ रही हैं और परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालने में उनकी भूमिका रही है।
एक अनुमान के अनुसार, अगर हुआंग की 162.2 अरब डॉलर की संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है, तो लोरी को करीब 81.1 अरब डॉलर मिल सकते हैं। यह रकम जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को तलाक के बाद मिले लगभग 35 अरब डॉलर से भी काफी ज्यादा होगी। हालांकि, यह सिर्फ एक संभावित गणना है।
हुआंग दंपती कैलिफोर्निया में रहते हैं। यहां सामुदायिक संपत्ति से जुड़े नियम लागू होते हैं। इन नियमों के तहत शादी के दौरान अर्जित की गई संपत्ति को आमतौर पर दोनों का संयुक्त स्वामित्व माना जाता है और तलाक होने पर उसका बराबर बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि, शादी से पहले खरीदी गई संपत्ति, विरासत में मिली रकम, कुछ उपहार और वैध वैवाहिक समझौतों के तहत आने वाली संपत्ति का बंटवारा अलग हो सकता है।
जेनसन हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा Nvidia में उनकी हिस्सेदारी से आता है। उनके पास कंपनी के 3.5 फीसदी से अधिक शेयर हैं। इस वजह से वह Nvidia के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। जब Nvidia के शेयर चढ़ते हैं, तो उनकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ जाता है।
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