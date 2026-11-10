10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

चीनी जासूसी विवाद में घिरे Nvidia CEO, एक दिन में गंवाए 7.4 अरब डॉलर, तलाक हुआ तो पत्नी को मिल सकती हैं आंधी संपत्ति

Jensen Huang Wife: Nvidia CEO जेनसन हुआंग को एक दिन में 7.4 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। चीनी जासूसी विवाद के बीच जानिए तलाक होने पर पत्नी लोरी को कितनी संपत्ति मिल सकती है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Updated: 10 Nov 2026, 10:25 AM IST

Jensen Huang Affair

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के साथ उनकी पत्नी लोरी हुआंग (फोटो सोर्स-@tatthang)

Jensen Huang Net Worth: दुनिया के बड़े अरबपतियों में शामिल Nvidia के CEO जेनसन हुआंग इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में हैं। एक महिला के साथ कथित रिश्ते और उसके चीन के लिए जासूसी करने के संदेह से जुड़ी खबरों के बीच उनकी संपत्ति को बड़ा झटका लगा है। फोर्ब्स के अनुसार, 9 नवंबर को कारोबार शुरू होने के शुरुआती आधे घंटे में ही हुआंग की दौलत 7.4 अरब डॉलर घट गई। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में भी दो पायदान नीचे आ गए। इस बीच उनकी 41 साल पुरानी शादी और अरबों डॉलर की संपत्ति के बंटवारे को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

पत्नी से बेवफाई की बात स्वीकार की

Nvidia के CEO जेनसन हुआंग ने पत्नी लोरी हुआंग के साथ बेवफाई करने की बात स्वीकार की है और पत्नी लोरी तथा बच्चों को तकलीफ पहुंचाने के लिए माफी मांगी। चीन के लिए जासूसी के संदेह वाली एक महिला से उनके कथित संबंधों की खबरों के बीच यह मामला चर्चा में आ गया है। इसके बाद दोनों के तलाक की अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि, तलाक की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है।

ईरान युद्ध को लेकर घिरे अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ, महाभियोग की तैयारी के बीच ट्रंप और रुबियो ने किया बचाव

ये भी पढ़ें
Pete Hegseth Resignation

एक दिन में 7.4 अरब डॉलर घट गई जेनसन हुआंग की संपत्ति

Nvidia के शेयरों में गिरावट का सीधा असर कंपनी के CEO जेनसन हुआंग की संपत्ति पर पड़ा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 नवंबर को कारोबार के शुरुआती 30 मिनट में उनकी नेटवर्थ 7.4 अरब डॉलर कम होकर 154.7 अरब डॉलर रह गई। इसके साथ ही वह दुनिया के अमीरों की सूची में आठवें स्थान से फिसलकर दसवें स्थान पर पहुंच गए। इस दौरान बर्कशायर हैथवे के प्रमुख वॉरेन बफेट और Oracle के सह-संस्थापक लैरी एलिसन उनसे आगे निकल गए। इससे पहले 6 नवंबर को ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स ने उनकी संपत्ति 150.9 अरब डॉलर आंकी थी।

तलाक हुआ तो पत्नी को मिल सकते हैं 81 अरब डॉलर

इस विवाद के बीच जेनसन हुआंग की संपत्ति को लेकर एक और सवाल चर्चा में है। अगर भविष्य में उनका तलाक होता है, तो इतनी बड़ी संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? जेनसन और लोरी हुआंग की शादी साल 1985 में हुई थी। दोनों की मुलाकात ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आगे चलकर दोनों दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक Nvidia के सफर का हिस्सा बनेंगे। साल 1993 में जेनसन ने Nvidia की सह-स्थापना की थी। लोरी भी उनके इस सफर में साथ रही हैं और परिवार की आर्थिक व्यवस्था संभालने में उनकी भूमिका रही है।

एक अनुमान के अनुसार, अगर हुआंग की 162.2 अरब डॉलर की संपत्ति का बराबर बंटवारा होता है, तो लोरी को करीब 81.1 अरब डॉलर मिल सकते हैं। यह रकम जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट को तलाक के बाद मिले लगभग 35 अरब डॉलर से भी काफी ज्यादा होगी। हालांकि, यह सिर्फ एक संभावित गणना है।

कैलिफोर्निया के कानून में संपत्ति के बंटवारे का क्या है नियम?

हुआंग दंपती कैलिफोर्निया में रहते हैं। यहां सामुदायिक संपत्ति से जुड़े नियम लागू होते हैं। इन नियमों के तहत शादी के दौरान अर्जित की गई संपत्ति को आमतौर पर दोनों का संयुक्त स्वामित्व माना जाता है और तलाक होने पर उसका बराबर बंटवारा किया जा सकता है। हालांकि, शादी से पहले खरीदी गई संपत्ति, विरासत में मिली रकम, कुछ उपहार और वैध वैवाहिक समझौतों के तहत आने वाली संपत्ति का बंटवारा अलग हो सकता है।

Nvidia के शेयरों से जुड़ी है जेनसन की ज्यादातर दौलत

जेनसन हुआंग की संपत्ति का बड़ा हिस्सा Nvidia में उनकी हिस्सेदारी से आता है। उनके पास कंपनी के 3.5 फीसदी से अधिक शेयर हैं। इस वजह से वह Nvidia के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयरधारक हैं। जब Nvidia के शेयर चढ़ते हैं, तो उनकी संपत्ति का मूल्य भी बढ़ जाता है।

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए बैठक से पहले सामने आया ट्रंप का मास्टर प्लान, अब क्या करेंगे जेलेंस्की?

ये भी पढ़ें
Donald Trump
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.