डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान युद्ध का अंत करीब, तेहरान ने रख दी 7 शर्तों पर सरेंडर की मांग

Iran War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ चल रहा संघर्ष जल्द ही खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा कि सैन्य रूप से यह टकराव लगभग समाप्त हो चुका है और तेहरान के साथ बातचीत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि, ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी, तो अमेरिकी सेना फिर से सैन्य कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दूसरी ओर, ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसेन रजाई ने अमेरिका पर बातचीत को लेकर फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की सात शर्तें मान ले और आत्मसमर्पण कर दे।