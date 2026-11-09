ईरान-अमेरिका युद्ध पर बड़ा अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे कतर के प्रधानमंत्री, जानें समझौते को लेकर कहां फंसा पेंच?

ईरान और अमेरिका के बीच आठ महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि कतर शुरुआत से ही अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।