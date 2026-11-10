रियाद पर हूती विद्रोहियों का हमला, सऊदी अरब ने हवा में ही मार गिराईं 2 मिसाइलें; राजधानी में फिर जारी हुआ इमरजेंसी अलर्ट

सिविल डिफेंस ने लोगों को चेतावनी दी कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना के दौरान भीड़ न लगाएं। साथ ही घटनास्थल पर वीडियो बनाने या तस्वीरें लेने से बचने को कहा गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे समय में सुरक्षा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है।