एलन मस्क को लगा बड़ा झटका! अंतरिक्ष में पहुंचा स्टारशिप, वापसी के दौरान आग का गोला बना सुपर हेवी बूस्टर; देखें Video

योजना के मुताबिक, बूस्टर को लॉन्च टावर पर लगे दो विशाल यांत्रिक बाजुओं की मदद से हवा में ही पकड़ना था। इन बाजुओं को 'चॉपस्टिक्स' कहा जाता है। SpaceX पहले तीन बार इस तकनीक से बूस्टर को सफलतापूर्वक पकड़ चुका है। लेकिन इस बार सुरक्षा प्रणाली ने रिकवरी प्रक्रिया रोक दी और बूस्टर को समुद्र की ओर मोड़ दिया गया। अंततः वह मैक्सिको की खाड़ी में आग के गोले में तब्दील हो गया। कंपनी ने फिलहाल तकनीकी खराबी की स्पष्ट वजह सार्वजनिक नहीं की है।