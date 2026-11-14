वियतनाम की सेना के 6 सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान हादसे में मौत

वियतनाम के पीएम ले मिन्ह हंग (Lê Minh Hưng) ने सैन्य ट्रेनिंग के दौरान हुए हादसे में मारे गए सभी 6 सैनिकों को 'फादरलैंड्स रिकग्निशन' (मातृभूमि की ओर से मान्यता) प्रमाण-पत्र देने के फैसले पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संबंधित एजेंसियाँ मारे गए सभी 6 सैनिकों के लिए सम्मान की सिफारिशें जमा करने की प्रक्रिया पर तेज़ी से काम कर रही हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार सभी संबंधित प्रक्रियाएं तेज़ी से आगे बढ़ाई जा रही हैं जिससे शहीदों के परिवारों को उचित सहायता और सम्मान मिल सके। रक्षा मंत्रालय आगे की औपचारिकताओं को पूरा कर इन सैनिकों के लिए अतिरिक्त सम्मान और पुरस्कारों की सिफारिश भी कर रहा है।