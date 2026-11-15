नेतन्याहू सरकार गई, पर नहीं बदली नीति: “हमास खत्म होने तक” हमले जारी रखेगा इजराइल

Israel airstrike Khan Younis
Hamas Commander Killed: गाजा में इजराइली हमले ने हमास के एक और बड़े चेहरे को खत्म कर दिया। संगठन ने खुद मान लिया है कि राफा ब्रिगेड का कमांडर समीर अबू यूनिस खान यूनिस के अल-मवासी इलाके में हुई एयरस्ट्राइक में मारा गया। सत्ता बदलने के बावजूद इजराइल की सैन्य नीति जस की तस दिख रही है, और उधर यमन से सऊदी अरब तक ड्रोन और होर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगों ने तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।
हमास ने पुष्टि कर दी है कि उसके राफा ब्रिगेड के कमांडर समीर अबू यूनिस की मौत हो चुकी है। अल जज़ीरा की लाइव कवरेज के मुताबिक, वे दक्षिणी गाज़ा के खान यूनिस के अल-मवासी इलाके में इजराइली हवाई हमले का निशाना बने। हमास की घोषणा से पहले इजराइली सेना ने कहा था कि उसने खान यूनिस में हमास की सैन्य शाखा के एक वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया है।
इसी इलाके में इजराइली ड्रोन हमले में कम से कम एक फिलिस्तीनी की जान गई और दो घायल हुए। यह हमला ऐसे वक्त हुआ, जब कुछ ही दिन पहले इजराइल ने गाज़ा के एक अस्पताल को निशाना बनाया था, जिसमें लोग मारे गए थे।
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने साफ कह दिया कि सरकार की "आक्रामक नीति" तब तक चलेगी, जब तक गाज़ा पूरी तरह निःशस्त्र नहीं हो जाता और हमास का नामोनिशान नहीं मिट जाता। दिलचस्प यह है कि यह बयान उस नेतन्याहू सरकार के चुनाव हारने के बाद आया है, जिसने इस युद्ध की अगुवाई की थी।
अल-मवासी को इजराइल ने युद्ध के शुरुआती दौर में विस्थापित लोगों के लिए "सुरक्षित मानवीय क्षेत्र" बताया था। फिर भी यहां बार-बार हमले हुए हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे हैं।
उधर यमन में लड़ाई थमी नहीं है। सऊदी समर्थित गठबंधन ने बताया कि हूती विद्रोहियों के दो ड्रोन रियाद और दक्षिणी इलाकों की ओर दागे गए थे, जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। बाद में गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मालिकी ने ऐलान किया कि सऊदी अरब के पूर्वी क्षेत्र में भी एक और ड्रोन मार गिराया गया। यमन का यह संघर्ष 2015 से चल रहा है और बीच-बीच में सऊदी ठिकाने इसकी जद में आते रहे हैं।
सबसे चिंताजनक खबर होर्मुज जलडमरूमध्य से आई। ईरानी नौसेना के अनुसार पूर्वी हिस्से में दो टैंकर समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराकर आग की लपटों में घिर गए। उसके दावे के मुताबिक, 24 घंटे में ऐसी यह सातवीं घटना है। इसी बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि उसने क़श्म द्वीप के ऊपर अमेरिका का एमक्यू-1 प्रीडेटर ड्रोन मार गिराया। ये दावे ईरान की ओर से हैं, स्वतंत्र पुष्टि का इंतज़ार है।
होर्मुज की अहमियत इससे समझिए कि दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब पांचवां हिस्सा इसी संकरे रास्ते से गुज़रता है। यहां अस्थिरता का सीधा असर तेल की कीमतों और भारत जैसे आयातक देशों की जेब पर पड़ सकता है।
अब नजर कूटनीति पर है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते चीन के शेनझेन में होने वाले एपेक शिखर सम्मेलन में अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ ईरान युद्ध पर चर्चा करेंगे। यह बातचीत तय करेगी कि आग बुझेगी या और भड़केगी।
(सूत्र: अल जज़ीरा लाइव कवरेज)
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