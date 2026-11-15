नेतन्याहू सरकार गई, पर नहीं बदली नीति: “हमास खत्म होने तक” हमले जारी रखेगा इजराइल

Hamas Commander Killed: गाजा में इजराइली हमले ने हमास के एक और बड़े चेहरे को खत्म कर दिया। संगठन ने खुद मान लिया है कि राफा ब्रिगेड का कमांडर समीर अबू यूनिस खान यूनिस के अल-मवासी इलाके में हुई एयरस्ट्राइक में मारा गया। सत्ता बदलने के बावजूद इजराइल की सैन्य नीति जस की तस दिख रही है, और उधर यमन से सऊदी अरब तक ड्रोन और होर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगों ने तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।