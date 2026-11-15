कताइब हिजबुल्लाह के गढ़ में तेल का खेल: तस्करी के आरोप में इराक के 9 टॉप सिक्योरिटी अफसर बर्खास्त

सैन्य प्रवक्ता सबाह अल-नुमान ने इराकी समाचार एजेंसी (INA) को बताया कि प्रधानमंत्री अल-जैदी ने जर्फ अल-नस्र (बाबिल प्रांत) में हो रही तस्करी की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक आपातकालीन सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह कदम एक जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें अवैध तेल रिफाइनरियों और तस्करी से जुड़ी गड़बड़ियों के सबूत मिले थे। अल-नुमान ने कहा कि जांच के नतीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि तेल तस्करी में शामिल होने के आरोपी सभी लोगों को न्यायपालिका के हवाले किया जाए।