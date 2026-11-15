पाकिस्तानी सेना का बागी कैप्टन रहमान गुल बना बलूच लिबरेशन आर्मी का कमांडर-इन-चीफ, आसिम मुनीर की बढ़ेगी चिंता

बीएलए के इस फैसले से पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर (Asim Munir) की चिंता बढ़ेगी। रहमान एक समय पाकिस्तानी सेना का सदस्य रह चुका है। वह पाकिस्तानी सेना में कैप्टन था, लेकिन फिर वह बागी हो गया और उसने पाकिस्तानी सेना छोड़कर बीएलए का हाथ थाम लिया। रहमान 2002 में पाकिस्तानी सेना में शामिल हुआ था और 19 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में 8 साल रहा। 2010 में उसने सेना के खिलाफ बगावत करते हुए बीएलए में शामिल होने का फैसला लिया था। बीएलए का कमांडर-इन-चीफ बनने से पहले वह बीएलए की मजीद ब्रिगेड का कमांडर था। संगठन के मुताबिक रहमान को वरिष्ठ कमांड परिषद के सदस्यों और सभी कमांडरों की सहमति से इस पद पर नियुक्त किया गया है और मुनीर इससे खुश नहीं होंगे। बीएलए और पाकिस्तानी सेना एक-दूसरे के खिलाफ है। बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहता है और अक्सर ही सेना के खिलाफ कार्रवाई भी करता है। बीएलए का कहना है कि पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूचों के खिलाफ अत्याचार करती है इसलिए बीएलए सीधे तौर पर दोनों से जंग लड़ रहा है। 8 साल पाकिस्तानी सेना का हिस्सा होने की वजह से रहमान को पता है कि सेना किस तरह से कामकाज करती है, जिसका फायदा बीएलए को मिल सकता है। ऐसे में अब रहमान की लीडरशिप में बीएलए और घातक तरीके से पाकिस्तानी सेना के खिलाफ काम करेगा, जिससे सेना को नुकसान हो सकता है।