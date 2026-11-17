हाल ही में टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में इमरान खाने के बेटे सुलेमान और कासिम ने बताया कि उनके 74 वर्षीय पिता को दिन में 22 से 23 घंटे तक अकेले यानी आइसोलेशन में रखा जा रहा है। उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाता। यहा तक कि जेल के गार्ड्स को भी उनसे बात करने की मनाही है ताकि वे लगातार मानसिक तनाव में रहें। बेटों का कहना है कि लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की वजह से इमरान खान का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक यानी करीब 193 तक पहुंच गया है। डॉक्टरों ने पहले ही अंदेशा जताया है कि उन्हें ब्रेन हैमरेज या कार्डियक अरेस्ट (दिल का दौरा) का बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा, उनकी दाई आंख की रोशनी भी 85 फीसदी तक कम हो चुकी है।