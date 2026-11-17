ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को लेकर भी तनाव की स्थिति है। इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान का कंट्रोल है और ईरान ने युद्ध की शुरुआत से ही अपना पक्ष बनाए रखा है। वहीँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कई मौकों पर होर्मुज स्ट्रेट को 'ट्रंप स्ट्रेट' (Strait of Trump) बताकर इस पर अमेरिकी अधिकार जता चुके हैं। अमेरिका से युद्ध की वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है, जबकि अमेरिकी नेवी ने दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है और इससे गुज़रने के लिए अमेरिकी नेवी ने अन्य रास्ते भी सुझाए हैं, जिन्हें ईरान ने अवैध घोषित कर रखा है। अब इस मामले में ईरानी सेना ने कमर्शियल जहाजों को चेतावनी दे दी है।