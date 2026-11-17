प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार कई संकटों से गुजरी है। ऐसे समय में वैश्विक समुदाय को सबसे ज्यादा शांति, स्थिरता और भविष्य को लेकर भरोसेमंद माहौल की जरूरत है। इस संबंध में शिखर सम्मेलन की इस वर्ष की थीम 'नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर' (मिलकर अपने भविष्य की राह तय करना) विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास और आसियान देशों की समृद्धि एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले वर्षों में आसियान कम्युनिटी विजन 2045 और विकसित भारत 2047 साझा आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।