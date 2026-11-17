इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने इस शहर के साथ समूह के पुराने जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चारों सदस्य देशों के अधिकारियों की पहली बैठक साल 2007 में मनीला में हुई थी। इसके बाद 2017 में इसी शहर में क्वाड संवाद दोबारा शुरू हुआ था। ऐसे में एक बार फिर मनीला में क्वाड की बैठक होना इस साझेदारी के सफर में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।