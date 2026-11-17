ट्रम्प ने वैश्विक स्तर पर प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं का जिक्र करते हुए कहा, "हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम 'रेयर अर्थ' (दुर्लभ खनिजों) का उत्पादन ऐसे स्तर पर कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं किया गया। हम 10 महीनों के भीतर उन्हें (अन्य आपूर्तिकर्ताओं को) पीछे छोड़ देंगे। हमें जिन भी चीजों की जरूरत है, वे 10 महीनों में हमारे पास होंगी। हम 'रेयर अर्थ' का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं, और वे भी ऐसा ही कर रहे हैं। जापान भी ऐसा कर रहा है, भारत भी कर रहा है—हम सभी मिलकर यह काम कर रहे हैं।