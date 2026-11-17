बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वह भारत (India) आ गई थीं। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना ने कुछ दिन पहले दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और पहचान पत्र का अनुरोध किया और बताया कि वह देश वापस लौटना चाहती हैं। हालांकि उनके अनुरोध के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश सरकार की तरफ से उसे खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी दोहराई। 2024 में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ऐसे में अगर वह बांग्लादेश वापस लौटी, तो उनके पास सज़ा-ए-मौत से बचने का ऑप्शन नहीं होगा।