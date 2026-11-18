आपको बता दें कि सोलेमानी जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे, तब ट्रंप पहले कार्यकाल में थे। तब से ईरान बदले की धमकी देता रहा है। उसी साल नवंबर 2024 में अमेरिकी न्याय विभाग ने एक और ईरानी साजिश का खुलासा किया था, जिसमें आईआरजीसी से जुड़े फरहाद शकेरी पर ट्रंप की निगरानी का काम सौंपे जाने का आरोप लगा। मर्चेंट की गिरफ्तारी के एक दिन बाद पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की रैली पर गोलीबारी हुई थी, पर जांच एजेंसियों ने दोनों मामलों में कोई संबंध नहीं पाया।