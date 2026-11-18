हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच मंगलवार को क्वाड (QUAD) की बैठक आयोजित हुई। इसमें चार देशों के नेताओं ने सहयोग को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए।