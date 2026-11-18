राजनाथ सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह के संकट चल रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल की आपूर्ति और टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। होर्मुज जलडमरूमध्य से भारत तक जरूरत के मुताबिक तेल पहुंचाना आसान नहीं है। इसके बावजूद सरकार ने अर्थव्यवस्था की गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है और 7.8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।