दूसरी ओर, रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब रतलाम से चलने वाली ग्वालियर और भिंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर-1 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना होंगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 11125 रतलाम-ग्वालियर एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 21125 रतलाम-भिंड एक्सप्रेस अब तक प्लेटफॉर्म नंबर-1 से रवाना होती थीं। इस कारण कई यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म से होकर प्लेटफॉर्म नंबर-1 तक पहुंचना पड़ता था। सामान लेकर चलने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और चलने-फिरने में असुविधा का सामना करने वाले लोगों को विशेष परेशानी होती थी। अब दोनों ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना करने के निर्णय से यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने की मशक्कत से राहत मिलेगी। साथ ही स्टेशन पर आवाजाही आसान होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा।