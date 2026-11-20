एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म बदला
रतलाम। रेल पटरियों की सुरक्षा और मरम्मत के नाम पर किए जा रहे डी-स्ट्रेसिंग कार्य का असर अब यात्रियों की आवाजाही पर दिखाई देने लगा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल में चल रहे ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के चलते कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। कहीं ट्रेनें अपने निर्धारित गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगी तो कहीं उनके परिचालन का एक हिस्सा पूरी तरह निरस्त रहेगा। मंदसौर से राणा प्रतापनगर जाने वाली पैसेंजर अब मावली तक ही चलेगी, जबकि जयपुर-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस को भी राणा प्रतापनगर में ही समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा चित्तौड़गढ़-असारवा मेमू 40 मिनट देरी से रवाना होगी। दूसरी ओर, रतलाम स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए ग्वालियर और भिंड एक्सप्रेस का प्रस्थान प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है। अब दोनों ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना होंगी।
रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, राणा प्रतापनगर-घोसुंडा और बेरछा-उदयपुर सिटी रेलखंड पर डी-स्ट्रेसिंग कार्य किया जा रहा है। इसके चलते ट्रेन संख्या 59835 मंदसौर-राणा प्रतापनगर पैसेंजर का संचालन 28 दिसंबर तक मावली जंक्शन तक ही किया जाएगा। मावली जंक्शन से राणा प्रतापनगर के बीच ट्रेन निरस्त रहेगी। यानी मंदसौर से राणा प्रतापनगर जाने वाले यात्रियों को मावली में ही उतरना होगा। आगे की यात्रा के लिए उन्हें वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 59836 राणा प्रतापनगर-मंदसौर पैसेंजर राणा प्रतापनगर के बजाय मावली स्टेशन से ही रवाना होगी। राणा प्रतापनगर से मावली के बीच इसका संचालन निरस्त रहेगा। इस बदलाव के कारण राणा प्रतापनगर और मावली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
ट्रैक मेंटेनेंस कार्य के चलते ट्रेन संख्या 20993 जयपुर-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस का संचालन भी प्रभावित रहेगा। तत्काल प्रभाव से 18 दिसंबर तक यह ट्रेन राणा प्रतापनगर स्टेशन पर ही शॉर्ट टर्मिनेट होगी। यानी ट्रेन जयपुर से चलकर राणा प्रतापनगर तक पहुंचेगी, लेकिन यहां से उदयपुर सिटी स्टेशन के बीच इसका संचालन निरस्त रहेगा। उदयपुर सिटी तक जाने वाले यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरी व्यवस्था करनी होगी।
रेलवे ने ट्रेन संख्या 69244 चित्तौड़गढ़-असारवा मेमू के समय में भी बदलाव किया है। तत्काल प्रभाव से 28 दिसंबर तक यह ट्रेन चित्तौड़गढ़ स्टेशन से अपने निर्धारित समय के मुकाबले 40 मिनट देरी से रवाना होगी। ऐसे में इस ट्रेन से नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने सफर की योजना संशोधित समय के अनुसार बनानी होगी।
दूसरी ओर, रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब रतलाम से चलने वाली ग्वालियर और भिंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर-1 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना होंगी। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 11125 रतलाम-ग्वालियर एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 21125 रतलाम-भिंड एक्सप्रेस अब तक प्लेटफॉर्म नंबर-1 से रवाना होती थीं। इस कारण कई यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे प्लेटफॉर्म से होकर प्लेटफॉर्म नंबर-1 तक पहुंचना पड़ता था। सामान लेकर चलने वाले यात्रियों, बुजुर्गों और चलने-फिरने में असुविधा का सामना करने वाले लोगों को विशेष परेशानी होती थी। अब दोनों ट्रेनों को प्लेटफॉर्म नंबर-2 से रवाना करने के निर्णय से यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने की मशक्कत से राहत मिलेगी। साथ ही स्टेशन पर आवाजाही आसान होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले संबंधित ट्रेन के संशोधित संचालन, समय और प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। इसके लिए स्टेशन पर होने वाली उद्घोषणाओं और डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित सूचनाओं पर ध्यान दें। रेलवे का कहना है कि ट्रैक की सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिचालन में ये बदलाव किए गए हैं।
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