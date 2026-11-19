जिला कुश्ती संघ ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतियोगिता स्थल पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं। दस्तावेजों के सत्यापन और वजन प्रक्रिया के बाद ही पहलवानों की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित आयु और वजन वर्ग के नियमों का पालन करना सभी खिलाड़ियों के लिए जरूरी रहेगा। जिला कुश्ती संघ ने जिले के सभी अखाड़ों, व्यायामशालाओं और कुश्ती प्रशिक्षण केंद्रों से अपील की है कि वे अपने योग्य पहलवानों को निर्धारित समय पर श्री राधाकृष्ण व्यायामशाला पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके।