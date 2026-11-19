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रतलाम। कुश्ती के अखाड़े में दमखम, तकनीक और दांव-पेच का प्रदर्शन करने के लिए रतलाम के पहलवान तैयार हो जाएं। ग्वालियर में होने वाली सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जिले की टीम का चयन जिला स्तर पर मुकाबलों के जरिए किया जाएगा। इसमें जीत और प्रदर्शन के आधार पर पहलवानों को रतलाम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। चयन के लिए 23 नवंबर को श्री राधाकृष्ण व्यायामशाला में जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला वर्ग के मुकाबले होंगे।
मध्यप्रदेश एमेच्योर कुश्ती संघ के तत्वावधान में 28 और 29 नवंबर 2026 को ग्वालियर में सीनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके लिए रतलाम जिला कुश्ती संघ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले के विभिन्न अखाड़ों और कुश्ती केंद्रों से प्रतिभाशाली पहलवानों को चयन प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिला स्तर पर अलग-अलग वजन वर्गों में मुकाबले होंगे। इनमें पहलवानों को अपनी शारीरिक क्षमता के साथ कुश्ती की तकनीक, पकड़, संतुलन और दांव-पेच का प्रदर्शन करना होगा।
जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पुरुष फ्री स्टाइल के 10 वजन वर्ग निर्धारित किए गए हैं। इनमें 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 और 125 किलोग्राम वर्ग शामिल हैं। ग्रीको रोमन शैली में 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 और 130 किलोग्राम वजन वर्ग में पहलवान जोर आजमाइश करेंगे।
महिला कुश्ती वर्ग में भी 10 वजन वर्ग रखे गए हैं। इनमें 50, 53, 55, 57, 59, 62, 65, 68, 72 और 76 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले होंगे। इस तरह प्रतियोगिता में पुरुषों की दोनों कुश्ती शैलियों के साथ महिला पहलवानों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी पहलवानों का वजन 23 नवंबर को शाम 4 से 5 बजे तक किया जाएगा। वजन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित वर्गों के मुकाबले शुरू होंगे। निर्धारित वजन वर्ग में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों को तय समय पर पहुंचना होगा। प्रतियोगिता के लिए अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित की गई है। 18 वर्ष आयु के खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अभिभावकों की सहमति के साथ मेडिकल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
जिला कुश्ती संघ ने खिलाड़ियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतियोगिता स्थल पर आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र सहित अन्य आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लेकर आएं। दस्तावेजों के सत्यापन और वजन प्रक्रिया के बाद ही पहलवानों की पात्रता सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित आयु और वजन वर्ग के नियमों का पालन करना सभी खिलाड़ियों के लिए जरूरी रहेगा। जिला कुश्ती संघ ने जिले के सभी अखाड़ों, व्यायामशालाओं और कुश्ती प्रशिक्षण केंद्रों से अपील की है कि वे अपने योग्य पहलवानों को निर्धारित समय पर श्री राधाकृष्ण व्यायामशाला पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल सके।
प्रतियोगिता और चयन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष कालू रोतेला (98278 33315) और सचिव मुकेश मोरिया (98272 22890) से संपर्क किया जा सकता है।
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