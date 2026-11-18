नगर निगम के स्वामित्व और आधिपत्य वाली इन संपत्तियों में शहर के महत्वपूर्ण स्थान भी शामिल हैं। इनमें दो बत्ती स्थित कोठारी मार्केट, हरमाला रोड स्थित फूल मंडी और नगर निगम भवन प्रमुख हैं। ये संपत्तियां लंबे समय से शहर की व्यवस्थाओं और गतिविधियों का हिस्सा रही हैं। निगम का तर्क है कि जब इन जमीनों का आवंटन तत्कालीन नगर सुधार न्यास को किया गया था और तब से निगम ही इनका उपयोग एवं प्रबंधन कर रहा है, तो राजस्व अभिलेखों में भी नगर निगम का नाम दर्ज होना चाहिए। महापौर पटेल ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को इस संबंध में पत्र सौंपकर संपत्तियों को निगम के नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।