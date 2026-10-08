रतलाम के 383 किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन

बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के अनुसार, किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। जिन स्थानों पर कनेक्शन देने के लिए नई लाइन के विस्तार की आवश्यकता नहीं है, वहां प्रक्रिया पूरी होने के बाद त्वरित रूप से कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य किसानों को कनेक्शन के लिए शुरुआती दौर में बड़ी राशि जमा करने की परेशानी से राहत देना है। नियमानुसार शेष राशि किसानों से किश्तों में जमा कराई जाती है।