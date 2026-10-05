रतलाम एमसीएच गेट तक बेखौफ पार्किंग, मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़!

दो साल बाद मिली लिफ्ट से राहत, दो माह भी नहीं चली, प्रसूताओं को रैंप का सहारा

जिला अस्पताल की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई एमसीएच में महिला मरीजों की सुविधा के लिए शुरू की गई लिफ्ट एक बार फिर बंद हो गई है। दो साल तक बंद रहने के बाद 18 अगस्त को कलेक्टर के निर्देशन में लिफ्ट शुरू हुई थी। इससे मरीजों और परिजनों को राहत मिली, लेकिन यह सुविधा दो माह भी नहीं चल सकी। अब गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूताओं और गंभीर महिला मरीजों को फिर रैंप और सीढिय़ों के सहारे वार्ड तक पहुंचाना पड़ रहा है। लिफ्ट बंद होने का सबसे ज्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ रहा है, जिन्हें प्रसव के बाद वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। स्ट्रेचर पर लेटी प्रसूता को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक रैंप से ले जाने में महिला वार्ड बॉय के साथ परिजनों को भी लगना पड़ता है। कई बार मरीज के साथ परिजन नहीं होने पर वार्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त मशक्कत करनी पड़ती है।