क्लास में कलेक्टर के आते बदला पढ़ाई का अंदाज

कलेक्टर ने कहा बच्चों को किताबों तक सीमित न रखें

कलेक्टर ने सागौन, साल और सेमल जैसे वृक्षों की विशेषताओं के बारे में बताया और बच्चों से भी सवाल किए। उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन-सी लकड़ी है, जो पानी में खराब नहीं होती। बच्चे जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बताया कि जामुन की लकड़ी पानी में खराब नहीं होती, हालांकि यह अपेक्षाकृत कमजोर होती है। कलेक्टर ने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को किताबों तक सीमित न रखते हुए उनके आसपास मौजूद पेड़-पौधों, खेती और प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी भी दी जाए। इससे विद्यार्थी पढ़ाई को अपने आसपास की जिंदगी से जोडकऱ समझ सकेंगे।