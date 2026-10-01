नवरात्र के हर दिन खास योग, अष्टमी-नवमी का महासंयोग

नौ दिन, नौ स्वरूप, भक्ति के अलग रंग

नवरात्र में मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री के स्वरूपों की पूजा होगी। शहर में मातारानी की आकर्षक प्रतिमाएं सजने लगी हैं। गांधी नगर में बंगाली कलाकार भी अब अंतिम रूप देने में लगे हैं।



कालिका माता मंदिर में सुबह-शाम गरबा

रतलाम। भक्ति-गरबा और आस्था का संगम नवरात्र में कालिका माता के दरबार में देखने को मिलेगा। कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट की ओर से 11 से 20 अक्टूबर नवरात्र महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें प्रतिदिन सुबह 4 से 6 बजे और शाम 7 से 11 बजे तक 3 हजार के करीब मातृशक्ति का गरबा रास का आयोजन होगा। महिलाएं सिर पर कलश व दीपक रखकर गरबा करेंगी। शाम 7 से 9 बजे तक छोटी बालिकाओं के लिए भी गरबा आयोजित होगा, जबकि रात 9 बजे माता की आरती के बाद महिलाओं का गरबा रास जारी रहेगा।