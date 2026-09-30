कपास और मक्का के बीच हो रही थी गांजे की खेती, 2948 पौधे जब्त

खाचरोद फंटे से गांजा ला रहा था फारुख खाचरोद फंटा नया बायपास रोड से गांजा लेकर आ रहे एक युवक को पुलिस ने बीती रात दबौच लिया है। पुरोहितजी का वास निवासी फारुख उर्फ फारुख उज्जैनी पिता रियासत अली (44) से पुलिस ने 120 ग्राम गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में केस पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया है। स्टेशन रोड थाने के एसआई जितेंद्र कनेश ने बताया मुखबीर की सूचना मिली थी कि खाचरोद फंटा नया बायपास के यहां एक युवक प्लास्टिक की थैली में मादक पदार्थ लाने वाला है। इस सूचन पर पुलिस बल के साथ नाकाबंदी करते हुए संदिग्ध के आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति प्लास्टिक की थेली लेकर आया। पुलिस को देखकर हडबडाया और भागने की कोशिश करने लगा। इस पर उसका पीछा कर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम फारुख उर्फ फारुख उज्जैनी पिता रियासत अली (44) निवासी पुरोहित जी का वास बताया। प्लास्टिक की थैली चेक करने पर उसमें गांजा मिला। पूछने पर उसने बताया कि वह मादक पदार्थ गांजा भरकर खाचरोद फंटे से नया बायपास रोड से अपने घर जा रहा है। थैली सहित तौल करने पर अवैध मादक पदार्थ गांजे का वजन 120 ग्राम किमती करीबन 4000 रुपए पाया। आरोपी को धारा 35 (3) बीएनएसएस का सूचना पत्र तामिल करवाते हुए पूछताछ के लिए पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया।