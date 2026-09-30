30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

कपास और मक्का के बीच हो रही थी गांजे की खेती, 2948 पौधे जब्त

सरवन पुलिस ने मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को उंडेर गांव की पहाड़ी के पास खेतों में दबिश दी तो पुलिसकर्मी भौचक रह गए। मक्का और कपास की फसल के बीच बड़ी मात्रा में गांजे की खेती की जा रही ती। पुलिस ने यहां से 724 किलोग्राम वजन 2948 गांजे के पौधे जब्त किए। इनकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है।
3 min read
Google source verification

रतलाम

image

Kamal Singh

Sep 30, 2026

ratlam news

जब्त गांजे के पौधे।

रतलाम. पांच-दस या 100 नहीं पूरे करीब तीन हजार पौधे गांजे के बो रखे थे और यह भी किसी निजी जमीन पर नहीं वरन सरकारी जमीन पर मक्का और कपास की फसल के बीच। आसपास से गुजरने वाले किसी को इसका अहस्सा ही नहीं हो, लेकिन सरवन पुलिस ने उंड़ेर गांव में पहाड़ी के किनारे मक्का और कपास की फसल के बीच की जा रही गांजे की खेती का भंडाफोड़ करते हुए यहां से साढ़े सात सौ किलो वजनी करीब तीन हजार पौधे जब्त किए हैं। जब्त गांजे के पौधों की कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अब इस खेत में फसल और गांजे के पौधे बोने वाले की तलाश कर रही है।

मुखबिर सूचना पर पुलिस कार्रवाई

सरवन पुलिस को ग्राम उंडेर क्षेत्र में अवैध रूप से गांजे की खेती होने संबंधी मुखबीर सूचना मिली थी। सूचना काफी गंभीर होने से थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया ने एसपी अमित कुमार, एसपी राकेश पंद्रो, एसडीओपी सैलाना लेखराज मीणा को अवगत कराया। एसपी कुमार ने सरवन, सैलाना और बाजना की टीमें गठित की। इन टीमों ने मंगलवार व बुधवार की दरमियानी रात को दल-बल के साथ दबिश दी तो पुलिसकर्मी भी हक्के-बक्के रह गए। इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेती पहली बार जिले में सामने आई।

पुलिस टीमों की सर्चिंग के दौरान शासकीय भूमि पर कपास एवं मक्का की फसल के बीच बड़ी संख्या में गांजे के हरे पौधे उगाए हुए पाए गए। पुलिस टीम ने गिनती की तो इनकी संख्या 2,948 पाई गई। सभी को उखड़वाकर जब्त कर लिया गया। इनका वजन 724 किलोग्राम निकला और अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख आंकी गई है।

ये रहे टीमों में शामिल

कार्रवाई में सरवन थाना प्रभारी अर्जुन सेमलिया, सैलाना थाना प्रभारी पिंकी आकाश, बाजना थाना प्रभारी रवींद्र दंडोतिया, उप निरीक्षक जीएल भूरिया, सैलाना अनुभाग के समस्त थाना स्टाफ एवं साइबर टीमों को शामिल किया गया था। --

खाचरोद फंटे से गांजा ला रहा था फारुख खाचरोद फंटा नया बायपास रोड से गांजा लेकर आ रहे एक युवक को पुलिस ने बीती रात दबौच लिया है। पुरोहितजी का वास निवासी फारुख उर्फ फारुख उज्जैनी पिता रियासत अली (44) से पुलिस ने 120 ग्राम गांजा जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में केस पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर लिया है। स्टेशन रोड थाने के एसआई जितेंद्र कनेश ने बताया मुखबीर की सूचना मिली थी कि खाचरोद फंटा नया बायपास के यहां एक युवक प्लास्टिक की थैली में मादक पदार्थ लाने वाला है। इस सूचन पर पुलिस बल के साथ नाकाबंदी करते हुए संदिग्ध के आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति प्लास्टिक की थेली लेकर आया। पुलिस को देखकर हडबडाया और भागने की कोशिश करने लगा। इस पर उसका पीछा कर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम फारुख उर्फ फारुख उज्जैनी पिता रियासत अली (44) निवासी पुरोहित जी का वास बताया। प्लास्टिक की थैली चेक करने पर उसमें गांजा मिला। पूछने पर उसने बताया कि वह मादक पदार्थ गांजा भरकर खाचरोद फंटे से नया बायपास रोड से अपने घर जा रहा है। थैली सहित तौल करने पर अवैध मादक पदार्थ गांजे का वजन 120 ग्राम किमती करीबन 4000 रुपए पाया। आरोपी को धारा 35 (3) बीएनएसएस का सूचना पत्र तामिल करवाते हुए पूछताछ के लिए पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया।

--

आरोपियों की भूमिका पता कर रहे

जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें प्रकरण में आरोपी बनाया जाएगा। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी भूमिका निर्धारित करते हुए नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस अवैध खेती के पीछे जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं नेटवर्क के संबंध में भी विस्तृत जानकारी जुटा रही है। किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा।

अमित कुमार, एसपी, रतलाम

एटलेन एक्सप्रेस-वे पर पत्थरबाजी को जनसंवाद से रोकने की कवायद

ये भी पढ़ें
ratlam news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 10:02 pm

Published on:

30 Sept 2026 10:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / कपास और मक्का के बीच हो रही थी गांजे की खेती, 2948 पौधे जब्त

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

निर्माण कार्य से 17 ट्रेनें प्रभावित, इंदौर–असारवा एक्सप्रेस भी रहेगी निरस्त

RATLAM RAIL
रतलाम

चाकूबाज भोला, कालिया और काला को सजा

ratlam news
रतलाम

रतलाम के दो श्रीसंघों को मिली महापुरुषों-पूर्वजों की विरासत

Jain Shrisangh news ratlam Jain Diwakar
रतलाम

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर मौत का पुल, जहां से गिरी कार, एक घंटे बाद उसी पर गिरी दूसरी कार, 4 की मौत 6 गंभीर

Road Accident
रतलाम

प्रदेश के रतलाम जिले का पहला 200 एमवीए पॉवर ट्रॉंसफार्मर

MP Transco Power System news ratlam
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.