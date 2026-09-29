रतलाम के दो श्रीसंघों को मिली महापुरुषों-पूर्वजों की विरासत

मंगलवार को यह बात धर्मसभा में श्रमण संघीय प्रवर्तक प्रकाशमुनि ने कही। उन्होंने कहा कि रतलाम के दोनों श्रीसंघों को महापुरुषों और पूर्वजों की तप-साधना एवं संस्कारों की विरासत मिली है। जिन महापुरुषों ने रतलाम के दोनों श्रीसंघ को तप, साधना से सींचा है, आज अद्भुत नजारा देखने को जैन दिवाकर श्रीसंघ मे मिल रहा है। गुरुदेवो जैन दिवाकर चौथमल, मालवा रत्न कस्तूरचंद, मालवा केसरी सौभाग्यमल और तपस्वी मोहन मुनि ने रतलाम के जैन दिवाकर श्रीसंघ एवं धर्मदास श्रीसघ मे जो प्रेम रूपी वर्षा बरसाई है। इसी का परिणाम है कि आज यहां तपस्या की झड़ी लगी है। उन्होंने कहा कि सिद्धि तप 44 दिन की आराधना है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है और जिनशासन का मार्ग प्रशस्त होता है।