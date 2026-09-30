चाकूबाज भोला, कालिया और काला को सजा

अपर लोक अभियोजन समरथ पाटीदार ने बताया कि फरियादी अजय पाटीदार निवासी कुआंझागर ने पुलिस को बताया था कि 16 दिसंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे में लोकेन्द्र नाथ मंदिर दूध देने गया था। दूध देकर वापस लौट रहा था, तब भोला पाटीदार का नाबालिक भांजा शराब के नशे में बीच सडक़ पर मोबाइल चला रहा था। हॉर्न बजाया तो वह नहीं हटा। उसे साइड में होने का कहा तो वह गालियां देने लगा। उसने उसके मामा भोला पाटीदार को फोन लगाया। माली कुंआदेवरे के पास पहुंचा तो कार से भोला पाटीदार उसका भांजा उतरे और चाकू से वार करने लगे। भोला पाटीदार उसके भांजे व अन्य दो साथियों ने बीच-बचाव करने आए विकास गुर्जर, राहुल जाट, अमन माली व राकेश जाट के साथ भी मारपीट की। फिर ये लोग भाग गए। पुलिस ने विवेचना के बाद चालान न्यायालय मे पेश किया। न्यायालय ने अभियुक्त भोला पाटीदार, विष्णु उर्फ काला व हितेश को यह सजा सुनाई। भोला और विष्णु पहले से जेल में अन्य प्रकरण में बंद है। भोला का भांजा नाबालिक होने से उसका प्रकरण बाल न्यायलय में चल रहा है।