रतलाम के सैलाना पहुंचे प्रभारी मंत्री शाह ने छात्राओं से संवाद कर दी बड़ी सौगात

छात्रा मृत्यु मामला, सैलाना में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

छात्रा मृत्यु के मामले में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अवसर है, कोई भी व्यक्ति घटना से संबंध में कथन या साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हैं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं दण्डाधिकारी सैलाना सुनील जायसवाल ने सैलाना स्थित छात्रावास में 15 सितंबर को हुई छात्रा की मृत्यु की घटना के संबंध में जानकारी देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्यक्षदर्शी, अप्रत्यक्षदर्शी या घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाला व्यक्ति अपना लिखित कथन शपथ पत्र सहित प्रस्तुत कर सकता है अथवा स्वयं उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है। संबंधित व्यक्ति 7 अक्टूबर को प्रात: 11 बजे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सैलाना में उपस्थित हो सकते हैं। वे अपने साथ उपलब्ध दस्तावेज, अभिलेख, फोटो, वीडियो या घटना से संबंधित अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं।