पटवारी आंदोलन : एक और की सेवा समाप्त, 53 को अंतिम चेतावनी

आदेश में कहा गया कि रतलाम ग्रामीण तहसील के 10 पटवारियों को स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री और अन्य निर्धारित कार्य समय पर पूरे नहीं करने के आरोप में दीर्घ शास्ति के आरोप-पत्र जारी किए गए हैं। इनके विरुद्ध विभागीय प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई होगी। संबंधित पटवारियों के जवाब और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय सेवा के साथ जनता के प्रति जवाबदेही भी जुड़ी है। परिवीक्षा अवधि कर्मचारियों के लिए कार्यक्षमता, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा साबित करने का अवसर है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, सेवा से पृथक किए गए कर्मचारियों के रिक्त पदों पर पात्र आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं।