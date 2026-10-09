रतलाम में एक ओर परिवीक्षाधीन पटवारी पद से पृथक, 53 अंतिम नोटिस

सुधार नहीं होने पर सेवा समाप्त करने की कार्रवाई

यह अवसर संबंधित कर्मचारियों के लिए अपने दायित्वों के प्रति गंभीरता दिखाने, कमियों को दूर करने और सेवाभाव के साथ कार्य करने का अंतिम मौका है। शासकीय सेवा कर्मचारी और उसके परिवार की आजीविका तथा भविष्य से जुड़ी होती है। वहीं उस सेवा पर अनेक नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्भर रहते हैं। इसी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ संबंधित पटवारियों से अपेक्षा की गई है कि वे चेतावनी को गंभीरता से लें और अपने कार्य में तत्काल सुधार सुनिश्चित करें। सुधार नहीं होने पर इनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।