रतलाम अव्वल : कक्षा 1 से 8 में प्रदेश में 5वें नंबर पर, संभाग में टॉप

रतलाम. प्रदेश में इस शिक्षा सत्र में प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में पिछले सालों की तुलना में काफी अच्छा नामांकन हुआ है। नामांकन की स्थिति रिपोर्ट 2026-27 (ईपी 3.0) के अनुसार रतलाम जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। 31 अगस्त 2026 तक की स्थिति में रतलाम ने पहली से आठवीं और नौवीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अलग-अलग रैंक पाई है। हाईस्कूल और हायर सेकंडरी में नामाकंन के मामले में लक्ष्य का 100 फीसदी से भी ज्यादा नामांकन इस साल हुआ है। पिछले सालों में जहां सरकारी स्कूलों में नामांकन में कमी आई है वहीं इस साल नामाकंनबढऩा अच्छा संकेत है।