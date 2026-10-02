Ratlam : मेडिकल कॉलेज में एक हजार रुपए में हो सकेगी सीटी

रतलाम. मेडिकल कॉलेज में जल्द ही सीटी स्कैन की सुविधा शुरू होने जा रही है। इसकी दरें गुरुवार को हुई कॉलेज की ऑटोनोमस सोसायटी की बैठक तय कर दी गई है। आम व्यक्तियों को यहां जिला अस्पताल की तरह एक हजार रुपए में ही सीटी स्कैन की सुविधा मिल सकेगी। आयुष्मान, लावारिस, वृद्धाश्रम वाले और अज्ञात व्यक्तियों को मुफ्त में यह सुविधा दी जाएगी। बैठक के पहले सोसायटी के चेयरमैन और आयुष्मान भारत के सीईओ अरविंद शाह ने एमबीबीएस की हिंदी पाठ्य पुस्तकों की प्रदर्शनी का विमोचन किया। साथ ही प्रथम वर्ष के एमबीबीएस स्टूडेंट से भी चर्चा की। उनसे कॉलेज की व्यवस्था, पढ़ाई सहित अन्य बिंदुओं पर बात की।