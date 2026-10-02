रतलाम के 2 पुलिसकर्मियों को मिलेगा केएफ रुस्तमजी पुरस्कार 2025

अति विशिष्ट श्रेणी में उपनिरीक्षक रघुवीर जोशी को अति विशिष्ट श्रेणी में 12 बोर गन एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। वर्ष 2024 में जावरा शहर के शंकर मंदिर में गोवंश का सिर मिलने के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति में तत्काल एवं प्रभावी पुलिस प्रबंधन करते हुए शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी अप्रिय घटना के बिना स्थिति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कार्य के लिए उन्हें केएफ रुस्तमजी पुरस्कार की अति विशिष्ट श्रेणी के लिए चयनित किया गया है।