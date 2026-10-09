गुजरात के दाहोद से ‘चड्डी-बनियान’ में लोगों को पकड़कर लाई रतलाम पुलिस, 2 दिन में होंगे बड़े खुलासे !

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी का माल मणिशंकर उर्फ पोपटलाल पांचाल को बेचने की जानकारी दी। इसके आधार पर पुलिस ने 74 वर्षीय मणिशंकर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर समूह बनाकर चोरी करते थे और वारदात के दौरान चड्डी-बनियान पहने रहते थे। पुलिस आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। आरोपियों से पूछताछ में चोरी की और वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पुलिस के अनुसार, आरोपियो का एक साथी संजयभाई पिता दलसिंह मावी निवासी वाडवा, थाना जैसावाड़ा, जिला दाहोद अभी फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।