दुर्गा प्रतिमा की हाइट, हाइटेंशन लाइन तक पहुंची, मुकुट टच होते ही खंडवा में जल उठी प्रतिमा

दुर्गा प्रतिमा के हाइटेंशन लाइन की चपेट में आने से करंट ट्रेक्टर तक पहुंच गया, जिसके कारण 4 लोग सामान्य रूप से झुलस गए। चारों को तुरंत नेशनल हाइवे की एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, डॉक्टरों के मुताबिक चारों की हालत सामान्य है। हादसे में जो चार लोग घायल हुए हैं उनके नाम कपिल, राजा, विजय हाथमोड़े और गिरीश बताए गए हैं। इधर हाइवे पर दुर्गा प्रतिमा में आग लगने के कारण कुछ देर के लिए हाइवे पर यातायात प्रभावित रहा और जाम लग गया। जाम लगने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और खंडित प्रतिमा को हाइवे से किनारे कर यातायात को सुचारू रूप से शुरू कराया।