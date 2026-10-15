Ratlam पुलिस सख्त , 28 आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त कराई

रतलाम पुलिस ने इस वर्ष 1 जनवरी से 30 सितंबर तक जिले में 129 आदतन अपराधियों को चिह्नित किया है। गंभीर अपराधों में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध अब तक 125 जमानत निरस्तीकरण आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। इनमें से न्यायालय ने 28 आरोपियों की जमानत निरस्त की है, जबकि 20 प्रकरणों में कार्रवाई विचाराधीन है। यह कार्रवाई ऐसे अपराधियों को नियंंत्रित करने की दिशा में की जा रही है, जिनकी आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है।