रतलाम मेडिकल कॉलेज: साफ-सफाई से दूर शौचालय-स्नानगृह-विश्रामगृह

मर्चुरी के पीछे सुनसान विश्रामगृह-स्नानगृह-शौचालय

सैलाना रोड मेडिकल कॉलेज में रात्रि विश्राम और शौचालय-स्नानगृह मर्चुरी के पीछे बना रखें हैं। मरीजों के परिजनों के अनुसार जहां पर दिन में जाने में भय लगता हैं। रात कैसे गुजारे और कई लोगों को तो पता भी नहीं है कि मरीजों के परिजनों के लिए रात्रि विश्रामगृह है कहां। कॉलेज में जहां महिला और पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई हैं, वहां बड़ी-बड़ी घास और झाडिय़ां उगी हैं। कमरों में रखे पलंग-बिस्तरों पर धूल जम रही हैं। सुनसान माहौल के कारण दिन में भी लोग वहां जाने से बचते हैं।