पवन चक्कियों में चोरी, केबल-ट्रांसफार्मर ले गए बदमाश

ठेकेदार राजू डोडियार ने ने बताया सामुदायिक भवन से रोज सरिये कम होते जा रहे थे। 4 अक्टूबर को सामुदायिक भवन के पास सो रहा था। रात्रि में करीब 12.30 बजे मुझे सरिये की आवाज सुनाई दी तो उठकर देखा तो ग्राम तितरीके.लालु पिता तेजु गरवाल, पीरुलाल पिता बगदीराम गरवाल, रामचन्द्र पिता दल्ला, निवासी ग्राम तितरीतीनो सरिये घसीटकर ले जा रहे थे तो मैने तीनों को मना किया तो तीनो ने बोला कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। अगली सुबह ये बात तितरी ग्राम के उप सरपंच प्रदीप पिता भेरुलालखदेङा को बताई। फिर तीनों को ग्राम तितरी की पंचायत बुलाया गया जहां पर तीनों बोले की तुमसे जो हो कर लो उसी बात को लेकर हाथापाई करने लगे।