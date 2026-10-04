फिर चंपत हुए बंगाली कारीगर, 12 लाख रुपए से ज्यादा का सोना लेकर गायब

सुनारों की गली चांदनी चौक निवासी चेतन सोनी ने बताया कि उनकी श्री आशापुरा ज्वेलर्स के नाम से चांदनी चौक रतलाम में दुकान है। अजीम शेख से करीब पांच छह साल से (सोने के) दाने बनवाते रहे हैं। अजीम शेख उसके भाई अजीज को जुलाई माह दुकान पर लेकर आया और कहा कि यह बहुत अच्छा काम करता है। आप इसे झुमकी (सोने की) बनवा के दे दीजिये। अजीम के विश्वास पर 19 अगस्त 2026 को 15 जोड़ (30 नग) झुमकी बनवाने का आर्डर अजीज को देते हुए 50 ग्राम सोना दिया। उसने 24 अगस्त को झुमकी देने की बात कही। इसके बाद मैंने कारीगर रंजन को 20 ग्राम सोना के दाने बनाने के लिए अजीम की दुकान पर भिजवाया। करीब 10 लाख रुपए कीमत का 70 ग्राम सोना दिया था। कारीगर रंजन ने अजीम से पूछा तो उसने दो दिन में देने की बात कही थी। इसके बाद 24 अगस्त को ही बेटे कृष्णा को अजीम और अजीज की दुकान पर भेजा तो वहां ताला लगा मिला। फोन किया तो दोनों का फोन बंद मिला।