रतलाम में पंद्रह लाख पर ठहाके, कभी हिंदी की मिठास पर हंसी

राजपूती क्षत्राणियों के तेवर को क्या जानोगी

मंदसौर से आए मुन्ना बेटरी ने…राजपूती क्षत्राणियों के तेवर को क्या जानोगी। तुम महफिल की नुमाइश हो गौहर को क्या जानोगी।। आन बान और शान के खातिर जो ज्वाला में लीन हुई। दो कोड़ी की धूर्त नचनियां जौहर को क्या जानोगी।। मुंबई के कवि सुनील व्यास ने सुनाया कि अजीब सौदा है इस पेट की आग का भी यारों…। वो कमाने निकला था, और खुद ही खर्च हो गया।। गाँव के मोड़ पर बूढ़ी आँखें आज भी ताकती हैं। उन्हें क्या पता, उनका बेटा शहर की भीड़ का हिस्सा हो गया।। ईटावा से आए कवि गौरव चौहान ने ना ही किसी मज़हब न खुदाओ पे टिका है, ना तो ये सियासत की ख़ताओं पे टिका है । भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दें। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है ।।