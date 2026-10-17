17 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम में पंद्रह लाख पर ठहाके, कभी हिंदी की मिठास पर हंसी

कालिका माता मेले में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन हास्य-व्यंग्य के पंच पर गूंजता रहा पंडाल, देशभक्ति की रचनाओं ने भी जगाया जोश
3 min read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Oct 17, 2026

Kavi Sammelan news ratlam

कालिका माता मेले में अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन हास्य-व्यंग्य के पंच पर गूंजता रहा पंडाल, देशभक्ति की रचनाओं ने भी जगाया जोश

रतलाम। कालिका माता नवरात्र मेले में गत रात अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन में हंसी, ठहाकों और तालियों की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही। कवियों ने राजनीतिक वादों पर ऐसे चुटीले तंज कसे कि श्रोता हंसते-हंसते लोटपोट हो गए। कहीं हिंदी की मिठास पर चुटकी ली गई, तो कहीं रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों को हास्य का रंग देकर पेश किया गया। हास्य के बीच देशभक्ति, नारी शक्ति और सैनिकों के बलिदान पर सुनाई गई कविताओं ने माहौल को गंभीर और भावुक भी बनाया।

कोटा से आए कवि अर्जुन अल्हड़ ने तिरंगे की शान में कविता सुनाकर देशभक्ति का रंग जमाया। उन्होंने कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तिरंगा प्यारा है। इसके बाद मंच संभालने वाले लटूरी लाल ने हिंदी की मिठास पर ऐसा व्यंग्य किया कि पंडाल ठहाकों से गूंज उठा। उनकी पंक्तियां थीं, वो हिंदी के बल सारी दुनिया डोल लेता है, अंग्रेजी तो पउआ पीकर भी बोल लेता है।

वह मोदीजी को जाने नहीं देगा
रतलाम के कवि धमचक मुलथानी ने पंद्रह लाख रुपये के चुनावी वादे पर चुटकी लेते हुए मतदाता की बेचैनी को हास्य में पिरोया। उन्होंने सुनाया कि मतदाता कहता है, जब तक खाते में पंद्रह लाख नहीं आते, वह मोदीजी को जाने नहीं देगा। इस पर श्रोताओं ने जमकर ठहाके लगाए। श्रीराम के प्रति आस्था पर उनकी पंक्तियों ने माहौल को भावपूर्ण भी बनाया।

सैनिकों के बलिदान और किसानों के संघर्ष को शब्द दिए
सोनभद्र के कमलेश राजहंस ने सैनिकों के बलिदान और किसानों के संघर्ष को शब्द दिए। दिल्ली की कवयित्री रजनी सिंह अवनी ने नारी शक्ति पर ओजपूर्ण रचना सुनाकर तालियां बटोरीं। मंदसौर के मुन्ना बैटरी ने राजपूती क्षत्राणियों के शौर्य का बखान किया। मुंबई के सुनील व्यास ने पेट की आग और शहरों में गुम होती जिंदगी की पीड़ा को मार्मिक अंदाज में पेश किया, जबकि इटावा के गौरव चौहान ने शहीदों के बलिदान को देश की ताकत बताते हुए राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, पार्षद भगत भदौरिया और धर्मेंद्र व्यास ने कवियों का सम्मान किया। हास्य, व्यंग्य और देशभक्ति से सजी प्रस्तुतियों ने मेले की सांस्कृतिक शाम को यादगार बना दिया।

वह बोला मोदी है तो मुमकिन है
रतलाम के कवि धमचक मुलथानी ने अपनी चिरपरिचित अदा में…गुदगुदाते हुए सुनाया कि…मोदी जी कह रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मतदाता कह रहा है मोदीजी , जब तक पन्द्रह लाख खाते में नहीं आते, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। मैंने एक मतदाता से पूछा-तेरे खाते में पन्द्रह लाख आएंगे, क्या तुझे यकीन है, वह बोला मोदी है तो मुमकिन है। साथ ही श्रीराम लला से जोड़ते हुए कहा कि …पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, दो काम कम करोगे तो चलेगा। बस रघुनन्दन की उंगली, पकड़ रखो।

मेरे अहले वतन अपने तिरंगे की हिफाजत में
सोनभद्र से आए कमलेश राजहंस ने….मेरे अहले वतन अपने तिरंगे की हिफाजत में, झुके कंधों पे मैं इस देश का भूगोल ढोता हूं ।। मेरी औलाद खाकर गोलियां सरहद पे सोती हैं। पसीना ओढ़ कर मैं खेत की मेड़ों पे सोता हूं ।। दिल्ली से आई कवियत्री रजनीसिंह अवनी ने…कल तक घर के भीतर थी अब कदम बढऩा सीख गई। लाख रुकावट आए फिऱ भी आगे जाना सीख गई। नारी को कमजोर समझना भूल तुम्हारी हैं सुन लो, नारी तो अब सूरज से भी आँख मिलाना सीख गई ।।

राजपूती क्षत्राणियों के तेवर को क्या जानोगी
मंदसौर से आए मुन्ना बेटरी ने…राजपूती क्षत्राणियों के तेवर को क्या जानोगी। तुम महफिल की नुमाइश हो गौहर को क्या जानोगी।। आन बान और शान के खातिर जो ज्वाला में लीन हुई। दो कोड़ी की धूर्त नचनियां जौहर को क्या जानोगी।। मुंबई के कवि सुनील व्यास ने सुनाया कि अजीब सौदा है इस पेट की आग का भी यारों…। वो कमाने निकला था, और खुद ही खर्च हो गया।। गाँव के मोड़ पर बूढ़ी आँखें आज भी ताकती हैं। उन्हें क्या पता, उनका बेटा शहर की भीड़ का हिस्सा हो गया।। ईटावा से आए कवि गौरव चौहान ने ना ही किसी मज़हब न खुदाओ पे टिका है, ना तो ये सियासत की ख़ताओं पे टिका है । भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दें। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है ।।

मेले में बिजली दरों का झमेला, दुकानदार उतरे विरोध में

ये भी पढ़ें
ratlam news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2026 11:43 am

Published on:

17 Oct 2026 11:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में पंद्रह लाख पर ठहाके, कभी हिंदी की मिठास पर हंसी

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सपना ठाकुर से नजदीकी रखने वाले हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी पर गिरी गाज

ratlam news
रतलाम

मेले में बिजली दरों का झमेला, दुकानदार उतरे विरोध में

ratlam news
रतलाम

सर्वे का काम शुरू होने से पहले ही बजट के अभाव में रुका

ratlam nwes
रतलाम

रतलाम मेडिकल कॉलेज में दवाओं का टोटा, हर दूसरे-तीसरे पर्चे पर गोला

Ratlam Medical College medicines news
रतलाम

Train Accident : रतलाम में ट्रेन और कार की जोरदार टक्कर, बंद फाटक के बीच पटरी पर फंसी कार

ratlam train accident
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.